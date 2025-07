Visconti Ficei sui dazi | L’Italia si apra a nuovi mercati potrebbero compensare il 70% delle perdite Usa

“Con l’entrata in vigore dei dazi del 30% imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei, l’Italia si trova costretta a ripensare la propria strategia di export. Se il mercato americano rallenta, si aprono invece nuove rotte verso Est e Sud del mondo. Secondo una proiezione elaborata dal centro studi Ficei, i flussi commerciali italiani potrebbero crescere in modo significativo verso una serie di mercati alternativi: India, Brasile, Messico, Turchia, Paesi del Golfo, Sud-est asiatico, Africa e Balcani occidentali. La crescita attesa varia tra l’8% e il 20% a seconda delle aree, con punte record verso Arabia Saudita, Emirati e India, grazie a grandi piani di investimento e domanda crescente di beni industriali e di lusso”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Visconti (Ficei): Con i dazi al 10% (sul modello inglese) l’export in Usa cala del 5-6% - “L’eventuale introduzione di dazi al 10% sulle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti avrebbe un impatto significativo sull’economia del nostro Paese.

Visconti (Ficei): Con i dazi Usa al 17% in Italia perdite per 7 miliardi - “Un’ipotesi che fino a pochi mesi fa sembrava solo una minaccia diplomatica è, oggi, sul tavolo dei negoziati: l’introduzione di nuovi dazi generalizzati del 10% sui prodotti italiani esportati verso gli Stati Uniti.

Dazi, le stime di Visconti (Ficei): “Evitare che lievitino oltre il 10% e che si crei un effetto domino nell’economia” - «Un’ipotesi che fino a pochi mesi fa sembrava solo una minaccia diplomatica è, oggi, sul tavolo dei negoziati: l’introduzione di nuovi dazi generalizzati del 10% sui prodotti italiani esportati verso gli Stati Uniti.

Visconti (Ficei) sui dazi: L'Italia si apra a nuovi mercati, potrebbero compensare il 70% delle perdite Usa

