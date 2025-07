Assassin’s Creed | La serie live-action ha il via libera di Netflix

Dopo quasi 5 anni dall’accordo ottenuto con UbiSoft, la serie live-action ispirata dai videogame Assassin’s Creed ha ottenuto il via libera da Netflix. Nel primo pomeriggio odierno Deadline ha riferito che lo show live-action ha ottenuto il via libera dal colosso dello streaming, aggiungendo che questi sarĂ ideato, diretto e prodotto da Roberto Patino (DMZ, Westworld) e David Wiener (Halo, Homecoming). Tra i produttori esecutivi, inoltre, figureranno Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill per Ubisoft Film & Television e Matt O’Toole. “ Siamo fan di Assassin’s Creed fin dalla sua uscita nel 2007. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

