Sarno grande successo per l’evento ‘Sport Valore Comune’

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta ieri sera, presso i giardini piccoli di Villa Lanzara, la cerimonia di premiazione “Sport Valore Comune”, un evento promosso dal Comune di Sarno per celebrare e valorizzare gli atleti e le squadre che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2024-2025. Una serata di emozioni e riconoscimenti, nata con l’obiettivo di rendere omaggio a coloro che, con impegno, passione e risultati concreti, hanno saputo rappresentare la cittĂ con orgoglio nei rispettivi ambiti sportivi. Durante l’evento, sono stati consegnati premi e menzioni speciali alle eccellenze della CittĂ di Sarno che si sono fatte notare a livello regionale, nazionale e internazionale, diventando esempio di determinazione e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - Sarno, grande successo per l’evento ‘Sport Valore Comune’

