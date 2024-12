Metropolitanmagazine.it - Chi è Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni e cosa fa nella vita

Ladi, donna lontana dal mondo dello spettacolo, alla quale il cineasta toscano è legato dal 2019le parole sullaOggi il regista sarà tra gli ospiti di Domenica In, in onda a partire dalle 14 su Raiuno, dove presenterà il nuovo film realizzato con Alessandro Siani, “Io E Te Dobbiamo Parlare”. Chiusa la storia con Laura Torrisi madre della figlia Martina, l’attore si professava single : “Non ci riesco più, anche se i miei amici mi dicono che arriverà una botta alla Tyson. Io l’aspetto, ma non ci credo un granché” aveva dichiarato sulle pagine di Vanity Fair. Poco tempo dopo da queste parole arrivava l’incontro con, hairstylist sedici anni più giovane di. Tra i due è stato un colpo di fulmine, suggellato dalla nascita di una storia d’amore: a distanza di cinque anni laed il cineasta toscano non hanno ancora optato per la convivenza.