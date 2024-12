Ilfattoquotidiano.it - “Che figlia de ‘na mign***a”, Striscia la Notizia sgancia la bomba sul ritorno di Mariotto a Ballando: l’audio del “fuorionda” – VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla fine Guillermoè tornato acon le stelle. Il suo rientro, però, potrebbe essere stato macchiato da una nuova mancanza di rispetto nei confronti del programma di Rai 1. A mettere la pulce nell’orecchio al pubblico èla, che sui social ha fatto notare come nel momento in cui il giurato stesse per fare il proprio ingresso in studio sarebbe partito un insulto, forse proprio dal suo microfono acceso.Come noto nelle ultime due settimane è esploso il “caso Guillermo”, che nella scorsa puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ha improvvisamente lasciato lo studio tra lo sgomento dei presenti. Non solo: nel backstage della trasmissione la sua mano è scivolata sulle parti basse di un ballerino, dando il via a un’ipotesi di molestia sostenuta dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, ma respinta con fermezza dalla padrona di casa del programma come spiegato al Corriere della Sera: “Molestia implica una volontà e lì non c’era.