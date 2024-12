Ilgiorno.it - Cane bloccato in una grotta di Sulzano: il setter Full trovato morto a una profondità di 25 metri

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia) – Le ricerche di, ildi razzadi 7 anni che sabato 7 dicembre è caduto in unamentre era a passeggio con il suo padrone nei boschi diè finito nel modo peggiore. Questa sera i vigili del fuoco del Soccorso Speleo Alpino Fluviale del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è statoa unadi 25, tra i cunicoli di un antro ancora non mappato e di conformazione particolarmente difficile. Per sette giorni i tecnici specializzati, supportati dai colleghi, si sono calati nella, che si apre sul fondo di una delle tante doline che caratterizzano l'area montana tra la località Colmi e Santa Maria del Giogo, a milledi altezza, sul confine con Polaveno.non abbaiava ormai da qualche giorno, ma nelle scorse ore la speranza si era accesa quando in una stanza tra i tunnel, a 20di, sono stati trovati peli e materiale biologico appartenenti all'animale.