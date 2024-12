Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-12-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità oggi pomeriggio tra le 14 e le 19 corteo tra piazzale del Verano e Piazza del Popolo tra le strade interessate dalla manifestazione viale Regina Margherita via Salaria Via Pinciana possibile anche la temporanea chiusura di viale del Muro Torto ancora nel pomeriggio prevista anche una manifestazione a piazza Indipendenza chiusure ale deviazioni bus le altre notizie sino al 6 di gennaio è in vigore il piano della mobilità per le festività natalizie tutti i giorni sono in strada tre linee di bus gratuite per raggiungere il centro agevolazioni per la sosta in tre parcheggi ZTL diurne di centro e Tridente prolungate nell’orario e attive anche nei festivi più Corse al sabato e nei festivi sulle metro a e c e su 15 linee di bus tutti i dettagli sono sulmobilita.