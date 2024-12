Ternitoday.it - Storia di Terni, Vincenzo Inches protagonista della resistenza: “La moglie Ines salvò decine di partigiani dalla fucilazione”

Leggi su Ternitoday.it

Uno dei protagonisti assolutiternana fu. Nato a Foligno nel 1892, a 18 anni arrivò aper lavorare alle Officine Bosco. Due anni dopo fu assunto come operaio alla Fabbrica d’armi. SposòTanfani proprietaria di un forno in via del Pozzo, poco lontano dal.