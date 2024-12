Zonawrestling.net - SmackDown 13.12.2024 La sfida di Roman Reigns

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi dell’episodio diche si è tenuto all’XL Center di Hartford, Connecticut. Una puntata ricca di azione con due semifinali del torneo per il titolo degli Stati Uniti femminile e l’ultimo confronto tra Cody Rhodes e Kevin Owens prima del loro match di domani sera.Vediamo un video che mostra le partecipanti al torneo per il titolo degli Stati Uniti femminile (Tiffany Stratton, Michin, Bayley e Chelsea Green) mentre si preparano per le loro semifinali. Vengono mostrati anche la New Bloodline e LA Knight, con un riferimento al match tra Solo e Knight previsto per la serata. Michael Cole annuncia anche che Cody Rhodes e Kevin Owens avranno un ultimo confronto prima del loro match di domani a Saturday Night’s Main Event.Lo show si apre con Jimmy Uso che zoppica verso il ring con una stampella.