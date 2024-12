Thesocialpost.it - Palermo, morti 2 giovani in auto contro un’autocisterna: chi era Ruben Saccio, prof e campione di motociclismo

Incidente mortale sulla statale 121-Agrigento, nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Un’con cinquesi è scontrata con una cisterna, causando la morte di due ragazzi e il ferimento di tre, di cui uno in condizioni gravissime.Leggi anche: ITALIA – Orrore in una casa abbandonata: trovato morto, cosa gli hanno fattoSecondo una prima ricostruzione, l’deiavrebbe invaso la corsia opposta, impattandoil tir. Nell’impatto sonoil conducentedi 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni. Sono tutti di Villafrati ().L’incidente è avvenuto all’alba di oggi, sabato 14 dicembre. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e sanitari del 118 per gestire l’emergenza e avviare le indagini.Chi eraSi chiamavaSalvatoreuno dei duenel tragico incidente sulla strada statale 121-Agrigento.