Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova 3-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: l’Itas conquista il derby e vola in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.29 I giocatori disono in cerchio con al centro Flavio. I compagni hanno alzato un leggero coro per il centrale brasiliano, che quest’oggi ha messo a segno 11 punti con 8 attacchi e 3 muri, di cui uno sull’ultimo punto del match.22.27 MONSTER BLOCK!! Il muro di Flavio regala la vittoria acheinalper.24-19 Attacco fulmineo dalla seconda linea di Rychlicki. 5 match point perTrentino.23-19 Si ferma in rete l’attacco di Lavia.23-18 Primo tempo di Gargiulo.23-17 Parallela fulminea di Michieletto che passa sopra le mani di Orduna e pulisce la riga.22-17 Si ferma in rete la battuta di Rychlicki22-16 Scappa in lunghezza la battuta di Nikolov. È il terzo errore consecutivo alla battuta per, che avrebbe bisogno di un break per rientrare nel set.