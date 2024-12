Sport.quotidiano.net - Herbert Kilpin: le spoglie del fondatore del Milan al Famedio per il 125° anniversario

Una cerimonia solenne e ricca di emozione ha segnato una tappa memorabile nell’anno del 125°dalla fondazione del. Ieri mattina, alla presenza del presidente del club rossonero Paolo Scaroni e del sindaco dio Giuseppe Sala, sono state trasferite ledi, il leggendariodel club, in un luogo che rispecchia appieno la sua grandezza: ildel Cimitero Monumentale dio. Un atto di profonda riconoscenza nei confronti per colui che, nel 1899, assieme al concittadino Alfred Edwards, diede vita alla squadra rossonera (rosso come il fuoco e il nero della competizione), per poi diventare il primo allenatore e capitano. A rendere omaggio a questo straordinario pioniere è stata la bisnipote Helen, testimonianza viva di un legame che ha attraversato più di un secolo.