Festività natalizie a Roma il piano mobilità | ZTL e navette gratuite

Leggi su Funweek.it

Le festesi avvicinano esi prepara ad accogliere turisti e cittadini con undispeciale, pensato per agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico.Novità per un Natale senza stressDal 7 dicembre al 6 gennaio, la città sarà più accessibile grazie a una serie di iniziative:: Le linee Free1 e Free2 collegheranno rapidamente i quartieri periferici con il centro storico, con fermate strategiche vicino a monumenti e luoghi di interesse.Potenziamento dei trasporti pubblici: Aumentano le corse di bus e metro, soprattutto nei weekend e nei giorni festivi, per garantire un servizio più efficiente e ridurre l’attesa.Linea 100 elettrica gratuita: Questa linea panoramica, che collega Villa Borghese al centro, sarà attiva anche nei giorni festivi.