Facciamo uscire sto schifo Palpata sotto le lenzuola Ilaria esce dal confessionale e avvisa Zeudi dopo la denuncia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bufera al Grande Fratello per la questione relativa alla concorrente, artefice di un’accusa pesante ai danni di un coinquilino.si è messa subito a piangere e tutti gli altri inquilini si sono allarmati. A quel punto Luca Calvani ha cercato di avere spiegazioni e a rispondere è stata Jessica: “Sta piangendo sì. Dice che l’ha toccatale coperte e.”. Immediatamente, i microfoni dei concorrenti sono stati silenziati dalla regia.Ora ci sono altri aggiornamenti sul caos al Grande Fratello sulla concorrente. Nel video si è sentita chiaramentepiangere e raccontare di essere stata toccatale coperte. “Ragazzi piange davvero. Lei è venuta a chiedermi di cambiare lettone di dargli il mio. Perché lei non vuole più dormire in quella stanza accanto a lui“, ha detto Stefano.