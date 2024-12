Terzotemponapoli.com - Conte: “Vittoria giusta, Neres è un esempio per tutti”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un’analisi positiva della partitaAl termine delladel Napoli contro l’Udinese, il tecnico partenopeo, Antonio, si è presentato in sala conferenze per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. “Sicuramente è stata una buona partita”, ha esordito il tecnico, evidenziando gli aspetti positivi del match. “Anche l’approccio è stato buono, siamo andati sotto in modo casuale”, ha continuato, riferendosi al gol subito dal Napoli, sottolineando che la squadra avrebbe potuto gestire meglio alcune situazioni nel primo tempo.: Il nervosismo e la reazione nel secondo tempoha poi parlato della reazione dei suoi giocatori dopo il gol subito, ammettendo che “quando sei sotto è naturale un po’ di nervosismo”. Tuttavia, la squadra ha mostrato carattere nel secondo tempo: “Ci siamo guardati negli occhi nello spogliatoio e nel secondo tempo abbiamo vinto nellamaniera”, ha dichiarato il tecnico, mostrando soddisfazione per la risposta della sua squadra.