UniCredit deposita alla Consob il documento d’offerta su Banco Bpm | La nostra offerta è congrua

Leggi su Open.online

Primo passo formale diche hatoil prospetto relativo all’pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie diBpm. La mossa, previstachiusura delle borse, è stata resa nota in un comunicato. La banca ha provveduto a presentare alle autorità competenti le comunicazioni, le istanze e le pre-notifiche per le autorizzazioni richieste per l’. «Riteniamo che laagli azionisti di Bpm sia, in quanto portante un premio pari a circa il 15-20% rispetto al prezzo dell’azione Bpm prima che fosse influenzato positivamente dall’in corso su Anima e da ulteriori speculazioni riguardo a possibili operazioni di M&A», afferma il ceo di, Andrea Orcel, nel comunicato. «Data la solidità del nostro approccio e il premio proposto e assumendo un contesto che rimanga invariato rispetto a quello esistente al momento dell’annuncio della, procediamo quindi alle condizioni proposte.