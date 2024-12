Ilfattoquotidiano.it - “Un mafioso guida la Lazio”: la stampa olandese attacca Lotito. E l’ambasciatore italiano lo difende

“Trovo profondamente inappropriato e offensivo l’uso del termine ‘‘ in riferimento al Presidente della, Claudio, senatore della Repubblica Italiana”. Queste sono le parole delnei Paesi Bassi, Giorgio Novello, rivolte a Alain Van Hilten. Il giornalistaha pubblicato sull’edizione locale di Espn un articolo sulladi Marco Baroni, avversaria dell’Ajax in Europa League, definendo il presidente biancoceleste come “Gigante romano dall’ombra nera“.“Laè un club dalla ricca storia, che porta l’eredità di bizzarri incidentiti da un presidente di stampo“,Van Hilten venendo successivamente ripreso da Novello: “Gentile Direttore, desidero esprimere il mio disappunto per le espressioni utilizzate nell’articolo pubblicato l’11 dicembre 2024 sul Suo giornale”.