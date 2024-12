Ilfattoquotidiano.it - Tom Voyce morto durante la tempesta Darragh: l’ex campione di rugby aveva tentato di attraversare un fiume in auto

giocatore diTommentre tentava diuncon la suamobile nel bel mezzo della. Il corpo senza vita del 43enne è stato trovato nelle acque delAln, vicino ad Alnwick, nel Northumberland, regione dell’Inghilterra settentrionale.Sabato sera,era a bordo del suo veicolo quando la piena dello ha travolto. La macchina era stata trascinata via dalla corrente e da quel momento l’inglese era stato dato per disperso. Dopo quattro giorni di ricerche, è purtroppo arrivata la notizia del suo decesso. “Si tratta di uno sviluppo estremamente triste e i nostri pensieri continuano a essere rivolti ai cari di Tom. Vorrei ringraziare tutti i nostri uomini del personale, partner e volontari per l’assistenza fornitale ricerche, condotte in circostanze molto difficili.