Teatro "Gesualdo", il Comune ottiene 500.000 euro di Fondi Poc

Tempo di lettura: 2 minutiIldi Avellino ha ottenuto 500.000dia beneficio del“Carlo”. Si tratta delle risorse Poc che l’ente di Piazza del Popolo incasserà, come deliberato dalla Giunta regionale, grazie all’iniziativa portata avanti dal Sindaco, Laura Nargi, in sinergia con gli uffici dell’ente.Ilbeneficerà, rispettivamente, di 250.000per il 2024 ed 250.000 sul 2025. Risorse che l’Amministrazione potrà utilizzare per sostenere ulteriormente l’offerta culturale del Massimo cittadino per la sua funzione sociale.Nel frattempo, aumentano considerevolmente gli incassi legati alla vendita dei biglietti della stagione in corso, grazie alla qualità di un cartellone che sta incontrando grande favore tra il pubblico, con continue richieste alla biglietteria dell’ente.