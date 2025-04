Tori Spelling sul divorzio da Dean McDermott | “Era tossicodipendente sfogava il suo periodo buio su di me”

Tori Spelling nel suo podcast MisSpelling ha ricordato la crisi con l'ex marito Dean McDermott che ha preceduto il divorzio. Fu la figlia, allora 13enne, a consigliarle di allontanarsi dal suo papà: "Per i bambini era peggio vederci insieme" ha raccontato l'attrice. Poi sull'attore: "Era tossicodipendente, viveva un periodo difficile". Leggi su Fanpage.it nel suo podcast Misha ricordato la crisi con l'ex maritoche ha preceduto il. Fu la figlia, allora 13enne, a consigliarle di allontanarsi dal suo papà: "Per i bambini era peggio vederci insieme" ha raccontato l'attrice. Poi sull'attore: "Era, viveva undifficile".

Tori Spelling svela i motivi segreti che l'hanno portata al divorzio da Dean McDermott, dopo 5 figli.

