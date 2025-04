Moto Gp Qatar Morbidelli il più veloce al venerdì Marquez e Bagnaia vicini

Qatar si è aperto con cinque Moto di Borgo Panigale ai primi cinque posti nel venerdì di Losail, con miglior tempo di giornata per Franco Morbidelli di VR 46, che ha preceduto i duellanti per il mondiale Pecco Bagnaia e Marc Marquez. I due ducatisti ufficiali si sono subito trovati bene con la pista e sembrano i migliori sul passo gara, ma per la pole position ci sarà da lottare con le altre, compresi Di Giannantonio e Alex Marquez. Martin al rientro si è ben comportato pur con tempi lontani dai migliori. Come è andato il venerdì Primo turno del venerdì ancora nel segno di Marc Marquez, che ha discapito della pretattica fatta ieri in conferenza si è preso il miglior tempo. Nettamente al comando il numero 93 in 1’52”288 con una coppia di gomme medie e un passo costante attorno al 52 e mezzo, con 513 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e 583 su un positivo Pecco Bagnaia. Sport.quotidiano.net - Moto Gp Qatar, Morbidelli il più veloce al venerdì. Marquez e Bagnaia vicini Leggi su Sport.quotidiano.net Losail, 11 aprile 2025 - Ancora nel segno di Ducati. Il gp delsi è aperto con cinquedi Borgo Panigale ai primi cinque posti neldi Losail, con miglior tempo di giornata per Francodi VR 46, che ha preceduto i duellanti per il mondiale Peccoe Marc. I due ducatisti ufficiali si sono subito trovati bene con la pista e sembrano i migliori sul passo gara, ma per la pole position ci sarà da lottare con le altre, compresi Di Giannantonio e Alex. Martin al rientro si è ben comportato pur con tempi lontani dai migliori. Come è andato ilPrimo turno delancora nel segno di Marc, che ha discapito della pretattica fatta ieri in conferenza si è preso il miglior tempo. Nettamente al comando il numero 93 in 1’52”288 con una coppia di gomme medie e un passo costante attorno al 52 e mezzo, con 513 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e 583 su un positivo Pecco

