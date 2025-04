Unlimitednews.it - Enea partecipa a Expo Osaka 2025 con un modello in scala del Divertor Tokamak Test

ROMA (ITALPRESS) –, all’interno del Padiglione Italia, con unin1:13 del DTT –, l’impianto italiano per studiare l’energia da fusione in costruzione nel Centro Ricerchedi Frascati (Roma).Nel cono del tema generale dell’Designing Future Society for Our Lives,contribuirà alla presenza italiana anche con diverse conferenze e momenti di confronto sui temi della fusione nucleare, dell’idrogeno e della digitalizzazione per la transizione energetica.La presenzasi colloca nell’ambito dell’intesa firmata tra il Commissario Generale per lazione italiana a, Mario Andrea Vattani, e il Direttore Generale dell’, Giorgio Graditi. L’esposizione universale giapponese è in programma dal 13 aprile al 13 ottobre