Leao via dal Milan | maxi offerta e intreccio con Osimhen

Leao torna al centro di voci di calciomercato dal momento che è pronta una maxi offerta che potrebbe sparigliare le carte. Si genera inoltre un interessante intreccio con Victor Osimhen, di ritorno dalla parentesi al Galatasaray.Il portoghese è sicuramente uno dei talenti più puri di tutta la Serie A, dal momento che ha un potenziale raro da trovare. Allo stesso tempo, però, ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione, a partire dal fatto che fino a questo momento non è riuscito ad esprimere pienamente tutte le sue qualità. Gli manca, infatti, la giusta continuità per potersi consolidare in quella che è l'élite del grande calcio internazionale. Quest'anno è andato in difficoltà insieme al Milan, affondando ed andando ben al di sotto delle aspettative.

