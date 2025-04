Lucca Inter Carnevale lo carica così prima del Milan | Può fare molto di più e diventare un attaccante come lo ero io

Lucca Inter, Carnevale lo carica così prima del match contro il Milan: le parole dell’osservatore dell’Udinese sulla crescita dell’attaccanteIntervenuto nel corso del prepartita di Udinese Milan, l’osservatore dei friulani Andrea Carnevale si è espresso così sull’attesa che c’è nella sfida di stasera su Lorenzo Lucca, il quale sta vivendo una super stagione con la maglia bianconera al punto di esser finito nel mirino del calciomercato Inter e di altri top club italiani come la Juve e lo stesso Milan.QUALE GIOCATORE DELL’UDINESE DEVE FARCI VEDERE ANCORA QUALCOSA L À DAVNTI? – «Thauvin è un campione del mondo e lo conosciamo tutti. Io penso ancora a Lucca, può fare molto di più e deve diventare un attaccante come lo ero io, un po’ più cattivo. Ma secondo me ci può arrivare, in 2 anni ha già fatto 20 gol. Internews24.com - Lucca Inter, Carnevale lo carica così prima del Milan: «Può fare molto di più e diventare un attaccante come lo ero io» Leggi su Internews24.com di Redazionelodel match contro il: le parole dell’osservatore dell’Udinese sulla crescita dell’venuto nel corso del prepartita di Udinese, l’osservatore dei friulani Andreasi è espressosull’attesa che c’è nella sfida di stasera su Lorenzo, il quale sta vivendo una super stagione con la maglia bianconera al punto di esser finito nel mirino del calciomercatoe di altri top club italianila Juve e lo stesso.QUALE GIOCATORE DELL’UDINESE DEVE FARCI VEDERE ANCORA QUALCOSA L À DAVNTI? – «Thauvin è un campione del mondo e lo conosciamo tutti. Io penso ancora a, puòdi più e deveunlo ero io, un po’ più cattivo. Ma secondo me ci può arrivare, in 2 anni ha già fatto 20 gol.

