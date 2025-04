Sololaroma.it - Real Sociedad-Maiorca, il pronostico de LaLiga: Multigol e non solo

Dopo la tre giorni delle coppe europee con le gare d’andata dei quarti di finale, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo weekend. Domani, sabato 11 aprile, ci aspettano quattro partite valide per il 31° turno de: il programma di giornata si aprirà con il match traallae Arena alle ore 14:00. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.75, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 3.30 e 5.25.Come arrivano al matchDopo un periodo negativo, laè rientrata in corsa per un posto nelle coppe europee. La squadra di Alguacil è reduce da una striscia di tre risultati utili consecutivi, con un pareggio e due vittorie controValladolid e Las Palmas.