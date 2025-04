Orlando ha piena fiducia in questa Juve | Si è ritrovata Per me raggiungerà l’obiettivo Champions per questa ragione

JuventusNews24Orlando, ex calciatore nonché opinionista, ha espresso una sua opinione sul calendario che attende la Juve da qui fino a fine stagione: l’obiettivo Champions è raggiungibileMassimo Orlando non ha dubbi. questa Juve può centrare il traguardo della Champions League. questa tesi è stata sostenuta all’interno di Maracanà, programma podcast di TMW Radio. Ecco le sue parole.PAROLE – «Il calendario favorisce ora la Juve, ha partite che questa Juve che si è ritrovata non si farà sfuggire. Per me raggiungerà l’obiettivo Champions».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Orlando ha piena fiducia in questa Juve: «Si è ritrovata. Per me raggiungerà l’obiettivo Champions per questa ragione» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, ex calciatore nonché opinionista, ha espresso una sua opinione sul calendario che attende lada qui fino a fine stagione:è raggiungibileMassimonon ha dubbi.può centrare il traguardo dellaLeague.tesi è stata sostenuta all’interno di Maracanà, programma podcast di TMW Radio. Ecco le sue parole.PAROLE – «Il calendario favorisce ora la, ha partite cheche si ènon si farà sfuggire. Per me».Leggi suntusnews24.com

Orlando ha piena fiducia in questa Juve: «Farà questo». Regionali, fumata bianca nel centrosinistra: Orlando è il candidato. Livorno, il bilancio del security manager: “Ricognizioni e maggiore presenza”. "Tranquilli, non ho intenzione di morire. Nessuna guerra ai pm, ho piena fiducia". Bucci sul palco di Fratelli d’Italia: “Sarò il sindaco della Liguria. Faremo un termovalorizzatore per chiudere il ciclo dei rifiuti”. Gara pilotata per l’acquisto di uno scuolabus: condannato un tecnico comunale di Arta Terme. Ne parlano su altre fonti

Orlando ha piena fiducia in questa Juve: «Si è ritrovata. Per me raggiungerà l’obiettivo Champions per questa ragione» - Orlando, ex calciatore nonché opinionista, ha espresso una sua opinione sul calendario che attende la Juve da qui fino a fine stagione: l’obiettivo Champions è raggiungibile Massimo Orlando non ha dub ... (juventusnews24.com)