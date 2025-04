Cerimonia commemorativa per Pastore e Ferraro | l' appuntamento a Campagna

Campagna, presso la Basilica di Santa Maria della Pace di piazza Duomo, si terrà la Cerimonia commemorativa del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, prematuramente scomparsi il 6 aprile 2024, durante lo svolgimento. Salernotoday.it - Cerimonia commemorativa per Pastore e Ferraro: l'appuntamento a Campagna Leggi su Salernotoday.it Il 12 aprile 2025, alle ore 9:30, a, presso la Basilica di Santa Maria della Pace di piazza Duomo, si terrà ladel Maresciallo Ordinario Francescoe del Carabiniere Scelto Francesco, prematuramente scomparsi il 6 aprile 2024, durante lo svolgimento.

