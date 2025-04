Francesco Toldo | “Ho smesso col calcio e in quel momento ero un uomo felice Ora vivo diversamente”

Francesco Toldo ha parlato del suo addio al calcio e delle difficoltà per gli atleti di ripartire. E spiega la sua esperienza: "Non lo so, ma dopo il calcio vivo, vivo diversamente e serenamente". Leggi su Fanpage.it ha parlato del suo addio ale delle difficoltà per gli atleti di ripartire. E spiega la sua esperienza: "Non lo so, ma dopo ildiversamente e serenamente".

Francesco Toldo: "Ho smesso col calcio e in quel momento ero un uomo felice. Ora vivo diversamente". Francesco Toldo, portiere approdato all'Inter e alla Nazionale dalla parrocchia: "Non guardo più le partite, ma il 3-0 alla Juve...". Toldo, che fine ha fatto l'ex portiere: «Costruisco case e le vendo a prezzi onesti. Il calcio? Nemmeno lo guardo più». Inter-Milan, il derby secondo Francesco Toldo: “Sommer dà sicurezza, Maignan super in uscita ma la difesa non…. Toldo: “Il gol alla Juventus era mio! L’avevo detto a Cuper. La rissa a Valencia…”. Serie A operazione nostalgia: ufficiale la presenza al Menti di Francesco Toldo. Ne parlano su altre fonti

