Calciomercato Juve definito il futuro di uno dei prestiti bianconeri | farà ritorno al suo club d’appartenenza! La decisione è stata presa

JuventusNews24Calciomercato Juve, uno dei prestiti bianconeri dirà addio alla Vecchia Signora: il suo futuro è in Premier LeagueRenato Veiga e la Juve sono già ai saluti. Secondo quanto riportato da TbrFootball.com, infatti, il club bianconero non tratterà con il Chelsea la possibile permanenza del difensore portoghese.Renato Veiga avrebbe già nuovi estimatori in Premier League: il Tottenham e il Brighton sono pronti all’assalto in estate, anche se non è da escludere una permanenza al Chelsea.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, definito il futuro di uno dei prestiti bianconeri: farà ritorno al suo club d’appartenenza! La decisione è stata presa Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, uno deidirà addio alla Vecchia Signora: il suoè in Premier LeagueRenato Veiga e lasono già ai saluti. Secondo quanto riportato da TbrFootball.com, infatti, ilbianconero non tratterà con il Chelsea la possibile permanenza del difensore portoghese.Renato Veiga avrebbe già nuovi estimatori in Premier League: il Tottenham e il Brighton sono pronti all’assalto in estate, anche se non è da escludere una permanenza al Chelsea.Leggi suntusnews24.com

Kolo Muani Juve ai titoli di coda? Quasi definito il futuro. Ceccarini su TMW: “Juve, c’è un piano per tenere Muani, Osimhen altro grande obiettivo”. Kalulu Juventus, definito il futuro del difensore: riscatto?. TMW - La Juve vuole Osimhen, trattativa con De Laurentiis per provare a prenderlo. Juventus, Giuntoli brucia tutti: arriva il bomber del futuro. Calciomercato Juve: definito il futuro di Depay, va al Corinthians. Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Juventus, definito il futuro di Fagioli: la scelta della Fiorentina sull’opzione di riscatto - Nicolò Fagioli ha lasciato la Juventus tra i rimpianti nella sessione di calciomercato invernale. Il centrocampista classe 2001, sotto la guida di Thiago Motta, non riusciva ad emergere e a trovare ... (jmania.it)

Gatti Juve: cambia il futuro del difensore? Non è da escludere questa soluzione per la prossima estate. Ultime - Gatti Juve: novità per il futuro del difensore bianconero? Non bisogna escludere questa soluzione per la prossima estate. Tutti i dettagli Come riportato da Fabiana Della Valle, Andrea Cambiaso non è ... (juventusnews24.com)

Calciomercato Juve, futuro tutto da scrivere per Kolo Muani! In bilico la permanenza e questi club di Premier fanno sul serio. Le ultime - Ancora tutto da definire per il futuro in bianconero di Randal Kolo Muani. L’attaccante della Juventus, in prestito dal Psg, corteggiato in Premier: le ultime Dopo l’addio di Thiago Motta, il futuro d ... (calcionews24.com)