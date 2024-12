Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 13 dicembre 2024

e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,13, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi13? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Sarà in studio per la prima volta l’attore Luca Marinelli. Torna anche lo scrittore Antonio Scurati. In collegamento da Damasco Francesca Mannocchi ci aggiornerà sulle ultime notizie dalla Siria e dal Medio Oriente. Per l’ultimo reportagestagione Diego Bianchi si è occupato di lavoro, in Toscana, prima al deposito ENI in cui a seguito di un’esplosione hanno perso la vita 5 persone, e poi a dagli operai di GKN e Beko, in presidio permanente.