Oasport.it - Pagelle Mondiali nuoto: Curtis e D’Ambrosio, il futuro è già sul podio! Di Pietro saluta con l’oro, Quadarella, è l’argento del cuore

BUDAPEST 2024 QUARTA GIORNATAArriva un tris di medaglie a rimpinguare il bottino azzurro in questa quarta giornata deidi Budapest.è quello della staffetta 4×50 stile libero mista con Deplano, Miressi, Diporta la firma di Simonanei 1500 stile libero, il terzomondiale in carriera per lei in vasca corta, e il bronzo della 4×200 stile libero maschile, che era uscita con le ossa rotte da Parigi dove non c’era stata la finale. Per l’Italia molto bene i due atleti impegnati nella semifinale dei 100 farfalla, Michele Busa e Simone Stefanì, che rivedremo domani in finale, mentre Sarasi è presa un ottimo sesto posto nella finale dei 50 dorso, la sua prima finale individuale dopo il primo oro mondiale. Al di là dei colori azzurri è stata un’altra giornata storica per ilmondiale.