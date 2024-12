Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano sfida Barcellona: Mirotic torna al Palau Blaugrana

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una grande rincorsa sfruttando il fattore campo, ma anche con un paio di perle in trasferta come quelle di Belgrado e Istanbul. Ora è arrivata un’altra prova del nove in casa. Finalmente, però, con una classifica che permette di affrontarla con serenità. E proprio quella potrebbe essere la chiave per uscire vincitori dal match delche questa sera alle 20.30 vedràrsi l’e i padroni di casa del. I catalani si trovano proprio pari ai biancorossi con 8 vittorie e 6 sconfitte, ma sono in un momento della loro stagione diametralmente opposto visto che hanno vinto solo l’ultima gara dopo 4 ko consecutivi che li hanno fattire nella pancia della classifica. Sarà la serata di Nikolache proprio qui aerato, dopo la sua lunga avventura NBA, vincendo due volte la Liga e altrettante la Coppa del Re: "Per me personalmente sarà una partita speciale - dice il montenegrino - tornerò a, che è un po’ comere a casa, per la prima volta dopo oltre 500 giorni e quindi mi aspetto una serata carica di emozioni.