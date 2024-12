Agi.it - Neonati sepolti a Parma, anche il primo nacque vivo

AGI -ilneonato partorito da Chiara Petrolini potrebbe essere natocome il secondo, e morto in un secondo momento. Si aggiunge un altro tassello nella vicenda della 21enne accusata dalla Procura didi aver ucciso e sepolto nel giardino della villetta dove viveva con la famiglia a Vignale di Traversetolo () i suoi due bambini partoriti in segreto, a maggio 2023 e ad agosto 2024. Sono state depositate presso la Procura di, infatti, le relazioni di Valentina Bugelli, medico legale, e di Francesca Magli, antropologa forense, richieste dai pm per capire se ilgenito di Chiara Petrolini fosse ancoraal momento del parto. Nonostante la totale ''assenza di strutture molli o tessuto cartilaginei'' da analizzare, gli esperti hanno potuto delineare un quadro in cui la causa del decesso del neonato ''non sia da ascriversi ad una morte ante partum''.