Lopinionista.it - Le finestre sull’anima di Ginevra Bellini, tra contemplazioni e visioni indefinite per dar voce alle emozioni interiori

Leggi su Lopinionista.it

Raccontare del proprio io più intimo diviene spesso per un artista un vero e proprio percorso di scoperta di tutte quelle sensazioni che percepisce a livello inconscio attraverso la sensibilità e che poi però hanno bisogno di essere lasciate andare, dopo essere passate dal filtro dell’zzazione dell’oggettività, e comunicate sulla tela; in questo tipo di approccio pittorico spesso lo stile più in grado di armonizzarsi all’intento creativo è proprio quello in cui la forma si dissolve all’interno di colori e di segni grafici per adattarsi al groviglio di sensazioni indefinibili che vanno a costituire riflessioni e interpretazioni dell’osservato. La protagonista di oggi porta avanti parlamente differenti coniugazioni pittoriche della non forma in virtù della quale riesce a mettere in luce una sua propria lettura di ciò che appartiene all’esistenza e ai percorsi della mente e dell’tà.