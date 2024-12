Ilveggente.it - Insaziabile Berrettini: ne ha conquistate due in un colpo solo

fa il bis, doppietta da sogno: prima una, poi l’altra.New York, Milano, Parigi, Londra, Singapore. Ha sedi distaccate in tutte queste città la Img Models, che non a caso è una delle agenzie di moda più grandi e prestigiose che ci siano al mondo. E che, da qualche ora a questa parte, può annoverare tra i personaggi che rappresenta anche un certo tennista italiano dai ricci ribelli e il fisico da Adone romano.: ne hadue in un(LaPresse) – Ilveggente.itParliamo di Matteo, naturalmente, che nel giro di 24 ore ha fatto, nel vero senso della parola, il botto: ha apposta la sua firma su due contratti importantissimi, che confermano, nel caso qualcuno avesse dubbi residui a riguardo, che il campione capitolino è ancora sulla cresta dell’onda.