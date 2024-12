Calciomercato.it - Ha detto sì al Milan: un altro affare col Chelsea, i dettagli

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime di calciomercato provenienti dall’Inghilterra danno per quasi certo il trasferimento aello del centrocampista anglo-nigerianoL’asseo-Londra, o meglio direresta caldissima. Dall’Inghilterra parlano di un’altra operazione in dirittura o quasi tra i rossoneri e i ‘Blues’, dopo quelli delle ultime estati da Tomori a Pulisic fino a Loftus-Cheek.Uncol: c’è il sì al– calciomercato.itL’ennesimotra i due club, entrambi di proprietà americane, potrebbe chiudersi già a gennaio. Oppure all’inizio della prossima estate, dipenderà dalle necessità di Fonseca e dalla volontà del ragazzo. Che a dire il vero, come riporta ‘Caughtoffside’, avrebbe giàsì al trasferimento aello.Manca però l’accordo sul contratto, come manca l’intesa definitiva tra le due società.