Ilfattoquotidiano.it - Folgorata da una scossa elettrica mentre si appoggia alla grata del parco: turista 21enne viva per miracolo. “Era in arresto cardiaco, ha perso la memoria”

Voleva farsi scattare una foto alcon la sua nuova Polaroid, ma non appena ha toccato lache delimita l’area, ha avvertito una forteche le ha fermato il cuore, facendole perdere conoscenza. E ora non ricorda più tre mesi della sua vita. È questa la storia di Anastasija Grigorjeva, 21 anni lettone, che lo scorso luglio è statada unache per poco non le ha tolto la vita, riporta il Daily Mail.Laera in vacanza a Londra con sua sorella, Snezana, e suo cognato, Vladlens, quando hanno deciso di fare una passeggiata nel celebre St. James Park, a luglio. Considerando le belle giornate estive e il clima inglese tutto sommato mite, quella delera l’occasione perfetta per testare la Polaroid nuova di zecca che sua sorella le aveva regalato.