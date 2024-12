Agendaitaliana.it - Dimissioni di Ernesto Maria Ruffini: terremoto politico e accuse al governo Meloni

Leggi su Agendaitaliana.it

L’addio diall’Agenzia delle Entrate scuote il. Cosa si nasconde dietro le sue dichiarazioni? Ledidalla direzione dell’Agenzia delle Entrate non passano inosservate. L’annuncio arriva attraverso un’intervista al Corriere della Sera, dove l’ormai ex direttore traccia un bilancio del suo operato, respinge ledi ambizioni politiche e non risparmia critiche dirette alguidato da Giorgiasi dimette: un addio che fa rumore Negli ultimi mesi, diverse indiscrezioni avevano accostatoa un possibile futuro, ipotizzandolo leader di un movimento centrista vicino al Partito Democratico. Tuttavia, il diretto interessato ha categoricamente smentito: “Ci sono domande a cui si risponde con un sì o con un no.