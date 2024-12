Quotidiano.net - Chiuso il McDonald's di Termini: un provvedimento contro la violenza e l'illegalità

Il's situato nei pressi della stazione ferroviariaa Roma ha subito una chiusura temporanea decisa dal questore Roberto Massucci, a causa di una serie di gravi episodi diche hanno avuto luogo nel locale. Nelle ultime tre settimane, si sono registrati almeno sette eventi significativi, tra cui aggressioni, rapine e risse, che hanno portato le autorità a considerare il fast-food come un "ritrovo di pregiudicati" e un luogo pericoloso per i cittadini e i turisti. Le forze dell'ordine hanno evidenziato che il locale era diventato un punto di inper gruppi di giovani, spesso coinvolti in attività illecite e violente. La decisione di chiudere il ristorante per dieci giorni è stata presa in vista dell'imminente Giubileo, con l'intento di prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza pubblica.