Lanazione.it - Calenzano: esplosione al deposito Eni riaccende il dibattito sull'urbanistica

Il primo strumento urbanistico, la prima vera Bibbia su dove, come, come e quanto costruire in dote al Comune diè datato 1965. E porta la firma dell’architetto Boccia. Solo sei anni dopo, nel 1971, ha ricevuto il timbro del Ministero dei Lavori Pubblici per l’approvazione finale. Tanto è durato l’iter del piano regolatore. Nell’attesa - come spiegato dall’attuale sindaco Carovani, nell’articolo qui a fianco -, si è registrato "uno sviluppo incontrollato". Cementificazioni e nuove edificazioni, al netto del già esistente. Perchénel frattempo aveva già cambiato volto: da terra di campagna, prevalentemente a destinazione agricola, a distretto industriale emergente. Complice l’insediamento delEni per lo stoccaggio e la movimentazione di combustibili derivati dal petrolio (benzine, cherosene/jet fuel, gasoli, oli combustibili densi, “biocarburanti”) per una quantità pari a 160.