12 brani inediti di Michael Jackson trovati in un magazzino ma nessuno potrà ascoltarli

Un insieme didiè stato recuperto in unabbandonato nella San Fernando Valley, in California. Il materiale, datato tra il 1989 e il 1991, include 12 tracce registrate durante la creazione dell’album Dangerous, ma la loro pubblicazione è bloccata da complessi vincoli di copyright. La scoperta, fatta da Gregg Musgrove, un ex agente di polizia, offre uno sguardo unico sul processo creativo del re del pop, ma il pubblico potrebbe non ascoltare mai queste canzoni. Di seguito l’elenco dei:DON’T BELIEVE ITSEVEN DIGITSCAN’T COME BACKSON OF THRILLERTRUTH ON YOUTHSHE’S GOT IT BABYALL THE TRUTH YOU NEEDCALL IT OFFSHE GOT ITMAN IN BLACKWORK THAT BODYA PRETTY FACE ISTO SATISFY YOUPRESSURESERIOUS EFFECTCome scrive The Hollywood Reporter, Musgrove, un agente di polizia in pensione, di 56 anni, appassionato di “cacce al tesoro”, era stato contattato da un conoscente su un deposito acquistato a Van Nuys.