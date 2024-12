Quotidiano.net - Virgin Galactic valuta l'uso dello spazioporto Grottaglie

e l'Enac, l'Autorità per l'aviazione civile italiana, hanno firmato un accordo di cooperazione per studiare congiuntamente la fattibilità dell'utilizzodi, in Puglia, per i voli spaziali della società di Richard Branson. Lo studio, si legge in una nota, valuterà i requisiti tecnici necessari per le operazioni di volo suborbitale, la capacità dell'area circostante di supportare i clienti privati e la ricerca suborbitale dei clienti dei voli spaziali e la compatibilità delle normative suborbitali italiane con quelle degli Stati Uniti, dove ha sede. La prima fasestudio, che dovrebbe essere completata nel 2025, esaminerà la compatibilitàspazio aereo dicon i requisiti, anche normativi, chiesti da, analizzando l'infrastruttura e la capacità della supply chain di supportare voli spaziali ripetuti.