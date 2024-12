Ilgiorno.it - Vestiti sequestrati, la Finanza dona 867 capi alla Croce Rossa italiana

Monza, 12 dicembre 2024 - Il Natale solidale del Finanziere al via con unazione di 867di abbigliamento al Comitato delladi Monza. Gli articoli di vestiarioti dal Comando Provinciale della Guardia didi Monza e Brianza erano stati sottoposti a sequestro in un'operazione dei Finanzieri del Gruppo di Monza a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale perché riproducevano falsamente la foggia ed i segni distintivi di noti brand registrati. La contraffazione è un “moltiplicatore d’illegalità” che, oltre a danneggiare i titolari dei diritti, alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio, del crimine economico organizzato. L’Autorità Giudiziaria di Monza, su richiesta delle Fiamme Gialle, rilevata l’effettiva esigenza ed il sicuro utilizzo a fini umanitari della merce oggetto di provvedimento cautelare, ha così disposto la devoluzione in beneficenza deidi abbigliamento, a cui sono stati rimossi, come prevede la legge, i segni distintivi contraffatti.