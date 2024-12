Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare e rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna tra le uscite Appia Tuscolana ci sono cose sulla tangenziale all’altezza della Stazione Tiburtina in direzione Stadio Olimpico o ripercussioni e incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio alla tangenziale incidente al Pigneto sulla Circonvallazione Casilina attenzione abbiamo incolonnamenti in direzione della Prenestina sulla Pontina incolonnamenti tra Castelno Trigoria e via di Castel di Decima in direzione dell’Euro si tratta di lavori in servizio anche quest’anno le due linee bus circolari gratuite le cosiddette uno è freddo è la prima parte da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate intermedie lungo il percorso le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti e ricordiamo che fino al 6 gennaio in vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico del Tridente sono attive tra le 7:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e ai giorni festivi con fusione del 25 dicembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità