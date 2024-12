Quotidiano.net - Sciopero trasporti 13 dicembre, nuovi orari. Treni, bus e metro a rischio tutto il giorno

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 122024 – Cade la precettazione sullodeidi domani 13. E tornano dunque i vecchi. Il Tar del Lazio ha infatti accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento del ministero che riduceva a 4 ore la durata della mobilitazione per i mezzi pubblici locali. “Non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione (di garanzia, ndr), possano sorreggere la disposta precettazione”, si legge nel dispositivo del Tribunale. “I richiamati disagi discendenti dalloappaiono riconducibili all'effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, né emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fascee di garanzia di pieno servizio”.