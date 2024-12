Ilfattoquotidiano.it - Piazza Fontana e stragi del ’93 sono storie disconnesse. Eppure due prime pagine fanno pensare a un’analogia

Quando si ricordano ledidel 1969 e quella di via Palestro del 1993 nessuno le mette mai in relazione. In fondo è naturale sia così. Per la distanza temporale, la diversa magnitudo e le differenti responsabilità. Nessuno dubita che si tratti di due tributi di sangue a mostri diversi. La bomba esplosa 55 anni fa alle 16 e 37 del 12 dicembre nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura causò 17 morti e 88 feriti e, secondo la sentenza della Cassazione del 2005 fu concepita nell’ambito del movimento che faceva capo a Franco Freda e Giovanni Ventura, estremisti di destra legati a Ordine Nuovo. Non furono però processati per il principio del ne bis in idem, essendo già stati processati e assolti a Bari molti anni prima per lo stesso fatto.L’esplosivo stipato nell”autobomba che saltò in aria davanti al Padiglione di Arte Contemporanea a Milano in via Palestro alle 23 e 14 del 27 luglio 1993 causando la morte di 5 persone e ingenti danni al patrimonio artistico veniva invece dalla Sicilia.