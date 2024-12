Incidente a Milano l’ultimo gesto della mamma travolta dal camion | ha salvato i suoi gemellini spingendo via il passeggino

Leggi su Open.online

La donna investita e uccisa ieri, 11 dicembre, aha donato la vita aibambini per una seconda volta. La vittima 34ennedalista, ora agli arresti, in viale Renato Serra (zona Portello) è Rocio Romero Espinoza. La donna stava attraversando la strada sulle strisce con idi 1 anno quando la motrice del grosso autoarticolato l’ha trascinato sull’asfalto.da viva hapiccoli: la donna ha infatti allontanato da sé il. Isono finiti sull’asfalto e hanno avuto solo qualche piccola escoriazione. Per la donna non c’è stato nulla da fare.I ricordi dei viciniIl Corriere riporta i ricordi dei vicinivittima che viveva insieme al marito – un falegname di 36 anni – solo a 100 metri dal luogotragedia.