Ilrestodelcarlino.it - Il mercato dei produttori agricoli si terrà domani. Si anticipa di un giorno per via della partita al Manuzzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildeidi via Del Mare sinel pomeriggio dianziché sabato quando il Cesena incontrerà allo stadio ‘Dino’ il Cosenza. In occasione di questo appuntamento calcistico, ildeidi via Del Mare, promosso dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni di categoria Confederazione Italiana Agricoltori Forlì-Cesena (CIA) e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Forlì-Cesena (Coldiretti) saràto di un, siinfattidalle 14 alle 18.30. Al fine di consentire l’allestimento e lo svolgimento delsi ricorda che dalle 11 di venerdì sarà vietata la sosta delle auto nell’area di piazzale Olimpia. Questa soluzione, consente infatti ai venti operatoridi poter lavorare in assoluta tranquillità e ai clienti consumatori di poter parcheggiare le proprie auto senza alcun limite.