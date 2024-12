Liberoquotidiano.it - Governo: Renzi, 'Meloni la più potente perché altri deboli, ma che ci fa con quel potere?'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Giorgianella situazione internazionale è il politico più influente non per la forza di Giorgiama per la debolezza degli". Lo dice Matteoa Sky Tg24. "Ma il punto non è seè la piùo no, ma cosa fa con? Lei ha una oggettiva condizione di forza, non di consensi, ma di forzain Europa glileader sonoin questi momento ein Italia l'opposizione è divisa. E quindi: Giorgia che ci fai con questo? Non lo usi solo per prendere tre like sui social".