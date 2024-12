Lettera43.it - Francia, imminente la nomina del primo ministro: Macron rientra in anticipo dalla Polonia

Ladel nuovofrancese è. Emmanuelha infatti accorciato improvvisamente la sua visita in«per tornare a Parigi il prima possibile», fa sapere l’Eliseo. Il capo di Stato francese, che alle 16 avrebbe dovuto visitare il Museo dell’Insurrezione di Varsavia, ha annullato quest’ultimo appuntamento e in serata sarà già nella Capitale transalpina.Emmanuela colloquio col premier polacco Donald Tusk a Varsavia (Getty Images).potrebbere il nuovoin serataSembra dunque vicinissima la fumata bianca per Matignon. Secondo le informazioni di France Télévisions,potrebbere il nuovonel corso della serata. Non c’è però ancora un nome certo: per la stampa transalpina i favoriti sono ancora il presidente di MoDem François Bayrou e l’exsocialista Bernard Cazeneuve.